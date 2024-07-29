Жители Рузы получат июльские квитанции за ЖКУ до 13 августа

Свыше 1,6 миллиона человек посетили подмосковные парки с 22 по 28 июля. Это на 103 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в субботу. В этот день там побывали более 306 тысяч человек. За все выходные посещаемость составила свыше 395 тысяч гостей. В будни парки в среднем посещали более 253 тысяч отдыхающих.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области» , - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю «Пехорку» в Балашихе посетили 78 тысяч человек. Еще 46 тысяч отдохнули в парке Толстого в Химках, 36 человек - в Сестрорецком в Клину, 30,6 тысячи - в парке Мира в Мытищах и 30,1 тысячи - в «Елочках» в Домодедове.

За этот период более 20 тысяч человек прокатились на каруселях и 96 тысяч побывали на пляжах.

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