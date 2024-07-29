Жители Рузы получат июльские квитанции за ЖКУ до 13 августа
Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило жителей Рузы об изменении срока доставки июльских квитанций. Из-за смены управляющих компаний счета придут чуть позже, чем обычно.
Электронные счета сформируются в личном кабинете до 9 августа, а бумажные квитанции жители получат не позднее 13 августа. Начиная с сентября, платежные документы будут приходить по обычному графику - до 5 числа месяца, следующего за расчетным.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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