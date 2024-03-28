Жители Реутова задали свыше 100 вопросов на встрече с главой городского округа

Глава Реутова Филипп Науменко отметил, что местные жители интересовались переносом высоковольтной ЛЭП. Эта линия не только портит архитектурный облик наукограда, но и негативно влияет на здоровье жителей.

«Заверил жителей, что всегда остаюсь на их стороне. Для меня важно, чтобы им было комфортно, удобно и безопасно проживать в городе. Сделаю все возможное для сохранения зеленой зоны», - подчеркнул глава Реутова.

Филипп Науменко добавил, что также в ходе выездной администрации прозвучали вопросы по созданию комфортной и безопасной обстановки в городе. Также были вопросы от членов гаражных кооперативов. На следующей неделе застройщик и заместители главы округа проведут встречу для их решения.

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