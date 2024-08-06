Жители Реутова проголосовали за очередность благоустройства объектов

На очередное мероприятие пришло более 300 жителей домов на улицах Лесной, Строителей, Гагарина, Новой, Ленина, Победы, Советской и проспекте Мира. Многие из них ранее участвовали в обсуждениях инициатив во дворах.

На форуме активисты собрали идеи и предложения. К примеру, в план включили благоустройство скверов на улице Ленина и проспекте Мира, ремонт дорог на улицах Победы, Новой и Строителей и дополнительное озеленение дворов.

Также участники события определили очередность выполнения работ. По итогам голосования составят рейтинг. Такие форумы пройдут во всех районах Реутова на этой неделе.

Отметим, что часть идей уже реализовали. Так, косметический ремонт провели в подъездах домов № 7, 11 по улице Строителей и № 5, 9 по улице Лесной. Ямочный ремонт дорог завершили рядом с домами № 33 по Ашхабадской улице, № 34 по улице Гагарина и № 2 по проспекту Мира.

Сейчас рабочие заканчивают ремонтировать два класса и спортивный зал в школе № 3. Почти завершено строительство дошкольного отделения школы № 1. Оба объекта обещают сдать до начала нового учебного года.

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