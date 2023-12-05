Жители поселка в Домодедове пожаловались на перебои в электроснабжении

По словам жителей, подобная ситуация продолжается уже три года, но энергоснабжающая организация никаких мер не принимает, хотя владельцы домов выполняют свои обязанности по оплате электроснабжения.

В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» сообщили, что электроснабжение коттеджного поселка обеспечивают за счет пяти трансформаторных подстанций по кабельно-воздушным линиям.

В организации подчеркнули, что все внеплановые отключения поселка связаны с повреждением проводов. На время ремонта поселок переводят на резервный источник энергии. В 2021 году таких случаев было 14. Кроме того, в плановом порядке жителей отключали от электричества для перевода части нагрузки на другой питающий центр.

В 2022 году четыре внеплановых отключения связаны с переключениями нагрузки между смежными питающими линиями от подстанции до системы распределения энергии. Еще одно отключение связали с ремонтом на комплексной трансформаторной подстанции.

В этом году с января по конец ноября из-за ремонта сетей также произошло четыре внеплановых отключения. Они тоже связаны с ремонтом воздушных линий. Кроме того, часть потребителей коттеджного поселка для разгрузки сети часть трансформаторов перевели на поставки электричества от другой подстанции.

Для обеспечения жителей поселка Форвард электричеством с 2021 по 2023 годы ПАО «Россети Московский регион» возвели новые линии и перевели часть нагрузок на другие подстанции. В ближайшее время на сети добавят вольтодобавочные устройства и установят новые трансформаторы с улучшенными характеристиками.

Жители с представленными данными ПАО «Россети Московский регион» не согласились. Они отметили, что вечером свет пропадает по вечерам на два часа, а для внеплановых аварий они сами вызывали аварийные бригады. Так как поселок не газифицирован, то отключение электричества стало для них критическим.