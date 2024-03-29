Жители Подольска смогут обменять макулатуру на саженцы деревьев

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию, сдать вторсырье, а после создать уведомление на сайте. В течение нескольких рабочих дней зеленые баллы начисляются на внутренний счет.

Заработанные баллы можно потратить на саженцы для собственных участков или на благотворительные посадки из каталога. Растения можно забрать на ближайшей пункте выдаче 25 апреля и посадить их в оговоренном месте.

Более подробную информацию об акции можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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