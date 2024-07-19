Жители Подмосковья зашли на портал о детском здоровье более 280 тысяч раз

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровой сервис дает возможность родителям быстро и удобно получить всю необходимую информацию о детском здравоохранении.

«Самый популярный раздел портала - „Поликлиника и ребенок“. Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз», - прокомментировала глава ведомства Надежда Куртяник.

На втором месте по посещаемости оказался раздел «Записаться к врачу», его посетили 6,5 тысячи раз. Еще 6,2 тысячи просмотров насчитали на вкладке «Здоровье детей».

Кроме того, пользователям доступны разделы «Первая помощь», «Медицинские услуги», «Социальная поддержка» и «Карьера в здравоохранении». На них можно найти полезную информацию на разные темы. Так, на портале можно узнать о том, что делать при укусе змеи, тепловом ударе, судорогах и в других экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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