Жители Подмосковья в январе встретили 5 чрезвычайно редких видов птиц
В России проходит конкурс по наблюдению за зимующими птицами. Орнитологи и бердвотчеры из Москвы и Подмосковья остаются лидерами по количеству фотографий и аудиозаписей. В январе они встретили пернатых чрезвычайно редких видов.
Инициатором мероприятия «Российская зима 2024-2025» стал Союз охраны птиц. В Подмосковье поддержку конкурсу оказывает региональное Минэкологии. Организаторы подвели итоги наблюдений в январе.
На сайт акции iNaturalist загрузили 5194 наблюдения. Самые активные участники прислали по двести, триста и более снимков и аудиозаписей. По количеству встреч с пернатыми лидирует Московская область, следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а на третьем месте оказались Пермский край и Свердловская область.
Чаще всего в Москве и области видели большую синицу, крякву, лазоревку, серую ворону и сизого голубя.
Аномально теплый январь позволил жителям Подмосковья встретить и очень редких птиц, среди которых чернозобый дрозд, большая горлица, ястребиная сова, полевой жаворонок и черноголовый хохотун.