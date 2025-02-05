Жители Подмосковья в январе встретили 5 чрезвычайно редких видов птиц

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Инициатором мероприятия «Российская зима 2024-2025» стал Союз охраны птиц. В Подмосковье поддержку конкурсу оказывает региональное Минэкологии. Организаторы подвели итоги наблюдений в январе.

На сайт акции iNaturalist загрузили 5194 наблюдения. Самые активные участники прислали по двести, триста и более снимков и аудиозаписей. По количеству встреч с пернатыми лидирует Московская область, следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а на третьем месте оказались Пермский край и Свердловская область.

Чаще всего в Москве и области видели большую синицу, крякву, лазоревку, серую ворону и сизого голубя.

Аномально теплый январь позволил жителям Подмосковья встретить и очень редких птиц, среди которых чернозобый дрозд, большая горлица, ястребиная сова, полевой жаворонок и черноголовый хохотун.