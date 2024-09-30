Жители Подмосковья старше 65 лет получили доплаты к пенсии до 20 тысяч рублей

Жители региона старшего возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. По решению губернатора Подмосковья размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Около 35 тысяч жителей теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Все получатели доплаты получили уведомления об увеличении суммы. Обычно деньги приходят через несколько дней после зачисления пенсии.

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