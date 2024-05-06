Жители Подмосковья стали реже жаловаться на содержание домов

Снижение зафиксировали в 46 округах Подмосковья. Например, в Долгопрудном количество обращений снизилось на 44%. Управляющие компании округа починили лифт в доме № 22 на Лихачевском шоссе, отремонтировали входную дверь в подвал дома № 8 на улице Железнякова, а также провели уборку в доме № 7 на Новом бульваре.

В ГУСТ Московской области также напомнили, что по вопросам содержания МКД можно обратиться к роботу Жене по номеру 122 (добавочный 4).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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