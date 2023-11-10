Жители Подмосковья стали реже жаловаться на финансовые мошенничества

С начала года в Банк России поступило более 10 тысяч обращений из Подмосковья. Это на 11% меньше, чем за девять месяцев 2022-го.

Самыми частыми поводами для обращений стали взаимоотношения с банками, страховые выплаты и мошенничество.

В Telegram-канале ГУРБ Московской области можно задать любые вопросы о мошенниках и личной финансовой безопасности.

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