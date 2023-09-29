Жители Подмосковья стали на 10% реже пользоваться услугами ломбардов за год

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По данным Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, за шесть месяцев ломбарды выдали жителям Москвы и Подмосковья займы на сумму 26,5 миллиарда рублей. Это на 8% меньше по сравнению с объемом выданных средств в первой половине 2022 года. Количество договоров займа сократилось на 10% - до 1,7 миллиона штук.

На 1 июля размер задолженности заемщиков перед ломбардами Московского региона составил 12,4 миллиарда рублей. Это на 7% больше, чем в начале года.

Росту долговой нагрузки способствовало увеличение среднего размера займа. Если в 2022 году он равнялся 15 тысячам рублей, то в первой половине 2023 года вырос до 16 тысяч. Такая динамика связана с подорожанием имущества. В качестве залога чаще всего выступают золотые изделия, цены на которые заметно выросли с конца прошлого года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев отметил, что на 1 июля 2023 года в регионе зарегистрировано 125 ломбардов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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В первой половине 2023 года услугами ломбардов воспользовались 360 тысяч жителей Московского региона. Количество займов составило 1,7 миллиона - это на 10% меньше, чем в 2022-м.