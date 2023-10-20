Жители Подмосковья совершили более 100 миллионов поездок по транспортным картам с сентября

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«С сентября мы приняли закон, согласно которому получить соцкарты для бесплатного проезда в Подмосковье могут и дети-сироты. С начала осени и до середины октября по социальным картам совершено свыше 48,5 миллиона поездок», - отметил Гаджиев.

Остальные поездки совершили по другим типам транспортных карт. Например, почти шесть миллионов пришлось на «Стрелку». Это специальный пластик для учащихся, который предусматривает скидки на проезд от 50 до 99%.

Также жители Подмосковья могут приобрести транспортную карту «Тройка» для поездок в общественном транспорте Москвы. Гаджиев отметил удобство безналичной оплаты проезда, которая сокращает время посадки и не отвлекает водителя от работы.

«Мы отказались от наличного расчета. Принятый нами в прошлом году закон о безналичной оплате проезда, я считаю, доказывает удобство и безопасность», - добавил парламентарий.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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