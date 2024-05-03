Жители Подмосковья сообщили о 137 случаях парковки на газонах

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, припаркованные машины не должны мешать пешеходам и другим водителям. Оставлять автомобили у контейнерных площадок и на газонах также запрещено. Сообщить о нарушении жители могут через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

С начала года жители помогли выявить 137 таких нарушений. Их оштрафовали в общей сумме на 227 тысяч рублей.

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