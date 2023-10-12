Жители Подмосковья собрали свыше 103 тысяч книг для школ Донбасса
Акция «Литература — школам Донбасса» прошла в Подмосковье. Книги для детей ДНР собирали на базе библиотек и образовательных учреждений. За месяц неравнодушные жители принесли 103 тысячи экземпляров.
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, в сборе приняли участие дети, их родители и все неравнодушные жители.
«Благодаря акции для школьников ДНР удалось собрать 103 тысячи книг из учебной программы - сказок, произведений классиков отечественной и зарубежной литературы», - сказала она.
В ближайшее время книги доставят в школьные библиотеки Донецкой Народной Республики.
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