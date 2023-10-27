Жители Подмосковья собрали 2 тонны макулатуры ко Дню без бумаги
День без бумаги отмечается в России каждый четвертый четверг октября. К этой дате во многих городах Подмосковья прошли акции по сбору макулатуры. Жители сдали на переработку две тонны ценного вторсырья.
В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали, что бумагу в пункты приема приносили волонтеры, местные жители и учебные заведения. Школы и вузы активно подключились к экопроекту, чтобы привлечь внимание к бережному отношению к ресурсам.
«Весь собранный объем вторсырья отправлен на комплексы по переработке отходов. Там каждая фракция добавится в состав большой партии, за которыми приедут переработчики, чтобы на своих производствах подарить им новую жизнь», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Акцию провели в рамках проекта «БумБатл» движения «Экосистема» в поддержку национального проекта «Экология». Волонтеры движения регулярно проводят уроки на тему бережного отношения к природе и переработки отходов.
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