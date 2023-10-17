Жители Подмосковья смогут закрыть больничный после ОРВИ и ковида с помощью телемедицины

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«Для удобства жителей мы ввели дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции. Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента. Если у человека еще сохраняются симптомы заболевания, то ему назначат очный прием для продления больничного», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пациенты также смогут закрыть больничный лист при очном визите к врачу, если это для него удобнее. А для того, чтобы выполнить процедуру дистанционно, нужно записаться на телемедицинскую консультацию. Сделать это можно на портале госуслуг.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.