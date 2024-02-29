Жители Подмосковья смогут выиграть лимитированную карту «Стрелка» с символом 2024 года

Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» открылась 29 февраля в музее «Новый Иерусалим». Проект приурочен к 180-летию великого русского живописца.

«Для нас это главный проект в этом году. Это большой проект, мы пригласили к участию 20 музеев из разных регионов России. Частные коллекционеры тоже поддержали нас. На выставке нет хрестоматийных работ Репина. Мы сконцентрировали внимание на ученическом процессе, на взаимоотношениях мастера с учениками», - рассказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка состоит из трех залов: это мастерская, куда сразу попадает посетитель, натура и пленэр. Финальная часть - это работы Репина его учеников сквозь года.

В экспозиции представлены произведения Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Исаака Бродского, Филиппа Малявина, Константина Сомова и других выдающихся художников. Увидеть шедевры можно до 28 июля 2024. Подробности на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

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