Жители Подмосковья смогут выиграть лимитированную карту «Стрелка» с символом 2024 года
«Стрелка» проводит конкурс на лучшее креативное фото. Победители получат лимитированные транспортные карты с символом 2024 года — драконом.
Фотоматериалы можно присылать на конкурс «Путешествие „Стрелки“» до 1 марта. Подарок получат 15 победителей проекта.
Желающим выиграть приз нужно подписаться на страницы «Стрелки» в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram , сделать креативное фото на представленную тему и выложить его на личную страницу с хештегом #КартаСтрелка2024. Затем понадобится оставить комментарий к посту.
С подробностями условий конкурса можно ознакомиться по ссылке.