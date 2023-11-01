Жители Подмосковья смогут выиграть денежные призы за оплату ЖКУ онлайн

Как рассказали в МосОблЕИЦР, среди всех клиентов, кто оплатит счет онлайн с 1 ноября по 31 декабря разыграют 50 призов по 3999 рублей. Ими можно будет полностью или частично оплатить ЖКУ.

Розыгрыш пройдет в январе 2024 года. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».