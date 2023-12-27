Жители Подмосковья смогут выгодно оплатить коммунальные счета до 31 декабря

В 2024 году абоненты МосОблЕИРЦ смогут оплачивать коммунальные услуги без комиссии через СБП. Сделать это можно будет личном кабинете на сайте единого расчетного центра и в мобильном приложении.

Также оплатить счета можно банковскими картами или через Yandex Pay, с помощью платежных терминалов, через QR-код в квитанции или в онлайн-сервисах банков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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