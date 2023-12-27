27 декабря 2023, 17:00

Жители Подмосковья смогут выгодно оплатить коммунальные счета до 31 декабря

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Акция «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!» продлится в Подмосковье до 31 декабря. Она стартовала в июле 2023 года. За это время жители Московской области сэкономили на коммунальных платежах более 300 миллионов рублей.

В 2024 году абоненты МосОблЕИРЦ смогут оплачивать коммунальные услуги без комиссии через СБП. Сделать это можно будет личном кабинете на сайте единого расчетного центра и в мобильном приложении.

Также оплатить счета можно банковскими картами или через Yandex Pay, с помощью платежных терминалов, через QR-код в квитанции или в онлайн-сервисах банков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
27 декабря 2023, 17:35
Автомобили с умными камерами проверили чистоту и порядок почти на 300 километрах в Подмосковье за год
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
В 2023 году умные автомобили Главного управления содержания территорий проехали 295 тысяч километров в Московской области и работали свыше 12 тысяч часов. Это мобильные комплексы с нейросетевыми камерами, которые помогают инспекторам ведомства поддерживать чистоту в регионе.

«Всего в поле видимости нейросети попало 140 400 дефектов. В холодный сезон искусственный интеллект чаще всего фиксировал снежные навалы - 20 922 замечания направил в работу специалистам. В теплое время - повреждения асфальта, более 18 тысяч недочетов», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

С начала года мобильные комплексы обнаружили свыше 19 тысяч грязных фонарей, 7,6 тысячи незаконных граффити и более 2двух тысяч переполненных мусором контейнеров. О нарушениях сообщают ответственным организациям. В этом году за 4256 нарушений они заплатили 159 миллионов рублей штрафов.

Больше всего нарушений камеры зарегистрировали в Балашихе, Домодедове, Одинцове, Химках, Красногорске и Мытищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Нейросети
27 декабря 2023, 17:28
Новые шоу-румы с товарами Подмосковья появятся в Китае и ОАЭ в 2024 году
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье планирует увеличить число шоу-румов за рубежом в следующем году. В числе приоритетных стран — КНР и ОАЭ. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Знакомство зарубежных потребителей с продукцией наших производителей - в числе наших приоритетов и обязательное условие для расширения их присутствия на иностранных рынках. Рассказать о том, что у нас производят, а также продемонстрировать качество товаров позволяют шоу-румы», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Первый подмосковный шоу-рум запустили в Китае, в городе Шэньян. Уже в мае там планируется открыть постоянный павильон площадью пять тысяч квадратных метров. Активно прорабатывается открытие презентаций в Пекине и Чунцине, в некоторых других городах Поднебесной. В планах на будущий год также организация шоу-румов в разных эмиратах ОАЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт ОАЭ Китай
27 декабря 2023, 17:20
Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья достиг почти триллиона рублей за год
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подвело итоги работы в 2023 году. Так, за девять месяцев инвестиции в основной капитал Подмосковья достигли почти триллиона рублей.

«Мы ожидаем, что общий объем инвестиций в основной капитал в Московской области по итогам 2023 года может составить почти 1,5 триллиона рублей. Эта динамика - живое свидетельство того, что компании, работающие у нас в регионе, активно развиваются, растет его экономика в целом», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Для развития и поддержки предпринимателей в регионе реализуют различные меры поддержки. Одна из них - промышленная ипотека. Инструмент уже представили на федеральном уровне.

По словам Зиновьевой, с начала года в Подмосковье заключили 59 договоров на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Сегодня на долю Московской области приходится 8,7% всех заключенных в России договоров по промышленной ипотеке.

«В Сбере созданы все условия для поддержки инвестиционных проектов. Объем портфеля Сбербанка на территории Московской области составляет 2,3 триллиона рублей. Сбер - главный провайдер господдержки предпринимательства», - заявил председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

На встрече также обсудили вопрос взаимодействия властей с представителями МСП. Число занятых в этом секторе уже превысило 1,9 миллиона человек. Именно поэтому сейчас перед Московской областью стоит задача повысить узнаваемость и популярность локальных брендов.

«В работе с МСП, впрочем, как и с крупным бизнесом, меры поддержки несомненно важны. Между тем, они не являются единственным фактором успеха. Сопровождение проектов вне зависимости от их масштаба - не менее важно», - подчеркнул президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
27 декабря 2023, 17:07
«Максимально чувствовать колорит». Глава Подмосковья — об экспозиции Тулы на выставке «Россия»
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на крупной выставке «Россия» на ВДНХ. Там гостям представили 3D-прогулки по интересным местам региона. Особенность площадки — комната, где можно попробовать себя в роли командира комплекса «Панцирь-С1».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на крупной выставке «Россия» на ВДНХ. Там гостям представили 3D-прогулки по интересным местам региона. Особенность площадки - комната, где можно попробовать себя в роли командира комплекса «Панцирь-С1».

«Посмотрели работу Тульского стенда. Здесь много активностей: головоломки и 3D-прогулки, есть игра по аналогии с крестиками-ноликами „Пряник или самовар?“, интерактивные стенды, которые рассказывают о главных достопримечательностях», - рассказал глава Подмосковья.

Зрители могут в интерактивном формате ознакомиться с музеями «Ясная Поляна», «Куликово поле», с Тульским кремлем.

А «Панцирь-С1», презентованный в интерактивном виде, собирают на тульском заводе «Конструкторское бюро приборостроения».

Вместе с тем губернатор Подмосковья отметил, что на стенде есть онлайн-дверь в Москву. А если нажать на кнопку «Улыбнись», можно получить уникальную открытку.

Также он показал сыновьям стенд родного Красноярского края на выставке «Россия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Андрей Воробьев ВДНХ

Новости по теме