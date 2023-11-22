Жители Подмосковья смогут стать соавторами «Атласа птиц»

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«Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», - отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

С правилами участия в создании «Атласа птиц» можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».