Жители Подмосковья смогут стать соавторами «Атласа птиц»
Зоологический музей МГУ возглавляет проект создания «Атласа птиц Московской области». К работе привлекают всех зоологов — любителей и профессиональных орнитологов.
«Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», - отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.
С правилами участия в создании «Атласа птиц» можно ознакомиться на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.
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