Жители Подмосковья смогут списать пени за вывоз мусора до конца года

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Абоненты могут списать штрафы за просроченную оплату вывоза мусора, начисленные с 2019 года. Но для этого нужно будет погасить основной долг.

Сейчас долг населения перед «РТ-Инвест» составляет 5,2 миллиарда рублей. Из них 3,5 миллиарда должны физические лица, 1,7 миллиарда - юридические.

Больше всего неплательщиков в зоне Рузского регоператора - 1,6 миллиарда рублей. В Одинцове долг вырос до 600 миллионов, в Сергиево-Посадской зоне - до 1,2 миллиарда. В Каширском кластере за вывоз мусора недоплатили 650 миллионов.

Общая сумма пеней за несвоевременную оплату - 500 миллионов рублей. В прошлом году в акции участвовали 3250 человек, списав около миллиона рублей штрафов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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