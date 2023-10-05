Жители Подмосковья смогут списать пени за вывоз мусора до конца года
Региональные операторы «РТ-Инвест» запустили в Подмосковье ежегодную акцию «Прощайте, пени!». Она продлится с 1 октября до конца года и позволит должникам освободиться от штрафов за несвоевременную оплату услуг по вывозу мусора.
Абоненты могут списать штрафы за просроченную оплату вывоза мусора, начисленные с 2019 года. Но для этого нужно будет погасить основной долг.
Сейчас долг населения перед «РТ-Инвест» составляет 5,2 миллиарда рублей. Из них 3,5 миллиарда должны физические лица, 1,7 миллиарда - юридические.
Больше всего неплательщиков в зоне Рузского регоператора - 1,6 миллиарда рублей. В Одинцове долг вырос до 600 миллионов, в Сергиево-Посадской зоне - до 1,2 миллиарда. В Каширском кластере за вывоз мусора недоплатили 650 миллионов.
Общая сумма пеней за несвоевременную оплату - 500 миллионов рублей. В прошлом году в акции участвовали 3250 человек, списав около миллиона рублей штрафов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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