Жители Подмосковья смогут создать логотип региона для международной выставки «Россия»

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По словам генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Натальи Виртуозовой, каждый желающий может отразить в логотипе уникальность своего региона.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип „Россия“ своего региона», - сказала она.

Для участия в игре необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в соцсетях или электронную почту. Получивший вариант логотипа можно скачать.

Выставка-форум откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве и продлится до 12 апреля. Гостям будут представлены экспозиции 89 регионов, федеральных ведомств, общественных организаций и корпораций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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