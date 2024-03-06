Жители Подмосковья смогут сообщать о нарушениях земельного законодательства на сайте «Добродел»

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, единая цифровая платформа «Добродел» работает в Подмосковье уже восемь лет. С ее помощью можно подать обращение, поучаствовать в опросах, голосованиях, а также получить информацию о цифровых госуслугах и сервисах.

«Сейчас наше ведомство активно развивает практику проведения профилактических мероприятий по земельным правонарушениям, для нас это является одним из приоритетных направлений. Теперь и на „Доброделе“ будет постоянное напоминание о том, как не допустить нарушение земельного Кодекса», - рассказала Адигамова.

Самые частые нарушения - это самовольное занятие участка и нецелевое использование земель. В прошлом году после выдачи ведомством предостережений удалось устранить более 15 тысяч нарушений.

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