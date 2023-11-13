Жители Подмосковья смогут проверить знания Конституции на всероссийском конкурсе
Всероссийский онлайн-конкурс на знание основ Конституции продлится до 25 ноября. Его проведут в честь 30-летия со дня принятия главного нормативного правового акта страны, который отметят 12 декабря.
В честь юбилея Конституции «Единая Россия» запустила специальный проект, в рамках которого проведут онлайн-конкурс, направленный на тестирование активности партийной сети и пополнение базы активистов. Он будет состоять из 10 вопросов. Победителей объявят в декабре - они получат ценные призы от организатора.
На сайте конкурса уже зарегистрировались 3,5 миллиона человек.
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