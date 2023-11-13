13 ноября 2023, 11:27

Жители Подмосковья смогут проверить знания Конституции на всероссийском конкурсе

Unsplash
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Всероссийский онлайн-конкурс на знание основ Конституции продлится до 25 ноября. Его проведут в честь 30-летия со дня принятия главного нормативного правового акта страны, который отметят 12 декабря.

В честь юбилея Конституции «Единая Россия» запустила специальный проект, в рамках которого проведут онлайн-конкурс, направленный на тестирование активности партийной сети и пополнение базы активистов. Он будет состоять из 10 вопросов. Победителей объявят в декабре - они получат ценные призы от организатора.

На сайте конкурса уже зарегистрировались 3,5 миллиона человек.

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конкурсы
13 ноября 2023, 11:26
Пациентке с бытовой травмой глаза вернули зрение в больнице Балашихи
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина 45 лет обратилась в Балашихинскую больницу с жалобой на стремительную потерю зрения после бытовой травмы. Упустив время на самолечение, пациентка достигла полного помутнения роговицы.

Из-за проблем с роговицей женщина видела окружающие предметы как сквозь мутное стекло. Пациентку госпитализировали для подбора индивидуального лечения.

«Мы провели PRP-терапию - это инновационный метод восстановления поврежденных тканей с помощью плазмы из крови пациента. Основное лечение заключалось в ежедневном введении плазмы под слизистую глаза в течение двух курсов по 11 дней. Также мы дополнительно использовали терапевтический лазер и капли разного действия», - рассказал лечащий врач офтальмолог-хирург филиала № 2 Александр Серпутько.

Эффект наступил уже после пятой процедуры. После первого курса зрение восстановилось на 90% и стало в 10 раз лучше, чем до лечения. Сейчас пациентка готовится к следующему курсу плазмотерапии.

Александр Серпутько рекомендует при травмах глаз сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Медпомощь, включая плазмотерапию, доступна бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Здравоохранение Балашиха
13 ноября 2023, 11:22
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 15 ноября
Фото Любовь Ульянова iprofiles.ru
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Первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья до 15 ноября. По прогнозам синоптиков, 13 ноября температура воздуха прогреется до +2 — +4 градусов тепла. Будет облачно, возможны осадки.

В период с 10 по 12 ноября на территории лесного фонда Московской области возгораний не выявили.

При обнаружении пожаров жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщать о них по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Лесные пожары
13 ноября 2023, 11:17
Количество обращений в ЦУР по вопросам ЖКХ снизилось в Подмосковье за неделю
Госжилинспекция Московской области
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За неделю Госжилинспекция Московской области обработала в ЦУР почти десять тысяч обращений от жителей, что на 7% ниже, чем неделей ранее. При этом, 6,9 тысячи заявок за семь дней перешли в категорию закрытых.

Заявок стало меньше в 30 городских округах. В пятерку лидеров с наивысшим снижением вошли: Серебряные Пруды, Лосино-Петровский, Талдомский, Кашира и Электросталь. Из Молодежного за указанный период не поступило ни одной заявки.

В тематический топ вошли: уборка подъездов, обеспечение работы системы отопления и восстановление освещения в подъездах.

«Прохождению осенне-зимнего периода сейчас уделяем приоритетное внимание. Заявки жителей постоянно и подробно анализируем совместно со специалистами местных администраций и ЦУР», - прокомментировала руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

Напомним, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ направят 320 миллиардов рублей. Это позволить заменить до 1,2 тысячи километров инженерных сетей.

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Госжилинспекция Подмосковья
13 ноября 2023, 10:23
Онлайн-услугу для получения бесплатных протезов и слуховых аппаратов улучшили в Подмосковье
Unsplash
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Услугу по предоставлению бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других приспособлений для инвалидов оптимизировали на РПГУ. В онлайн-форму внедрили сервис предварительной проверки, что поможет сократить количество отказов.

«Услугу по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезированию ранее перевели в электронный вид. Теперь услугу оптимизировали. Благодаря умному сервису предпроверки сократится число отказов, потому что система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему еще не поступил ответ», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Протезно-ортопедическая помощь и слухопротезирование» доступна на РПГУ в разделе «Соцподдержка» - «Соцпомощь». Сервис доступен для тех, кто нуждается в устройствах по назначению врача. Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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Госуслуги

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