05 декабря 2023, 17:38

Жители Подмосковья смогут проверить земельный участок на ограничения перед покупкой

МИО МО
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Новый цифровой сервис дополнил услугу по предоставлению земельных участков без проведения торгов. Теперь при оформлении электронного заявления на портале госуслуг гражданин сразу получит информацию об ограничениях на участок.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что услуга является крайне востребованной и сейчас ее удалось усовершенствовать. После того как человек подаст заявление, система сразу же проверит участок и сообщит об ограничениях, при которых выкуп невозможен.

«Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», - пояснила Наталья Адигамова.

Она добавила, что с начала 2023 года услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без торгов воспользовались около 28 тысяч граждан и организаций в Московской области.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов подчеркнул, что в ближайшее время аналогичные сервисы внедрят в ряде других услуг Минимущества Подмосковья.

Услугой можно воспользоваться по ссылке. Там же размещена информация о вебинаре, который пройдет 6 декабря. Во время мероприятия сотрудники ведомства ответят на все волнующие вопросы от жителей Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что в режиме онлайн жители Московской области могут воспользоваться более чем 230 услугами.

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Недвижимость
05 декабря 2023, 19:00
Подмосковные школьники и студенты приняли участие в форуме строительной индустрии
Министерство образования МО
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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» начался в Подмосковье. На мероприятии собрались представители строительной индустрии со всей России. Участниками также стали студенты, школьники и педагоги Подмосковья.

«Каждый участник смог ознакомиться с инновационными проектами в области строительных технологий и узнать о последних тенденциях», - заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Для школьников и студентов провели мастер-классы и профориентационные игры. Старшим ребятам предложили принять участие в занятиях на определение перспектив развития отрасли - у них была возможность пообщаться с экспертами на круглых столах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Школьники
05 декабря 2023, 18:48
Загруженность дорог Подмосковья составила 7 баллов вечером 5 декабря
Unsplash
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в семь баллов вечером 5 декабря. В региональном Минтрансе заявили, что заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на Ярославском, Киевском, Дмитровском, Каширском шоссе и на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
05 декабря 2023, 18:36
Более 3,4 тысячи собак зарегистрировали в Подмосковье за 3 месяца
Unsplash
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Закон о регистрации домашних животных действует в Подмосковье с 1 сентября. За это время хозяева зарегистрировали свыше 3,4 тысячи собак.

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян заявил, что регистрация для собак обязательна, для остальных животных - по желанию.

«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено, тем не менее мы видим, что многие владельцы питомцев проявили сознательность. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс - это возможность найти питомца в случае его пропажи», - добавил Керселян.

Оформить животного законно можно на региональном портале госуслуг. Сервис «Регистрация домашних животных» доступен в разделе «Личные документы» - «Документы для отдельных случаев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Животные Госуслуги
05 декабря 2023, 18:09
Подмосковные спасатели предостерегли рыбаков от выхода на тонкий лед
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 286-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с рыбаками. Рейды прошли на водоемах в Шатурском округе.

«Максимальная толщина ледяного покрова водоемов Шатурского округа достигла десяти сантиметров, а вот некоторые водоемы не замерзли совсем. Опасны участки, где наблюдается сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод», - сообщил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.

Рыбаков предостерегли от выхода на неокрепший лед, а также напомнили правила самоспасения.

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Спасатели

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