Жители Подмосковья смогут проверить земельный участок на ограничения перед покупкой

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что услуга является крайне востребованной и сейчас ее удалось усовершенствовать. После того как человек подаст заявление, система сразу же проверит участок и сообщит об ограничениях, при которых выкуп невозможен.

«Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», - пояснила Наталья Адигамова.

Она добавила, что с начала 2023 года услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без торгов воспользовались около 28 тысяч граждан и организаций в Московской области.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов подчеркнул, что в ближайшее время аналогичные сервисы внедрят в ряде других услуг Минимущества Подмосковья.

Услугой можно воспользоваться по ссылке. Там же размещена информация о вебинаре, который пройдет 6 декабря. Во время мероприятия сотрудники ведомства ответят на все волнующие вопросы от жителей Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что в режиме онлайн жители Московской области могут воспользоваться более чем 230 услугами.

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