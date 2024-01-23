Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом избирательном участке на выборах президента

На выборах президента России каждый житель сможет голосовать там, где ему удобно - на любом избирательном участке, вне зависимости от регистрации в паспорте. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Сделать это можно разными способами. С 29 января по 11 марта заявления принимают в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ и через единый портал «Госуслуги». С 6 по 11 марта заявить о своем намерении голосовать на другом участке можно будет в участковой избирательной комиссии.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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