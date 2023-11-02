Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический диктант. Он пройдет с 9 по 26 ноября и включит в себя вопросы о природе новых территорий России и привлечет к участию детей с особенностями развития.
Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, диктант проводится ежегодно и направлен на формирование экологической культуры. В этом году он пройдет в юбилейный раз. на нем подготовят специальные вопросы для детей с особенностями развития, на которые они смогут ответить вместе с родителями или опекунами.
Принять участие в диктанте смогут все желающие. Информацию о площадках разместят по ссылке. Пройти тестирование также можно онлайн.
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