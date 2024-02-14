Жители Подмосковья смогут посмотреть суперфинал Битвы роботов онлайн
Суперфинал международного чемпионата по битве роботов пройдет в Казани с 24 по 26 февраля. За звание лучших поборются 16 команд из России, Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Беларуси и Казахстана.
Россию в суперфинале чемпионата будут представлять «Наследники Земли», «Большой брат», «Атом», «Daddy bots» и «Energy girls».
Напомним, по итогам проведения финала сезона чемпионата 2023 года путевку в суперфинал получили: московская команда «ТурбоМеХатроники», индийская команда «DS Robotics» и чемпион битвы роботов - китайская команда «Roc».
Все желающие смогут посмотреть трансляцию чемпионата онлайн по ссылке.
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