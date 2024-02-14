14 февраля 2024, 17:07

Жители Подмосковья смогут посмотреть суперфинал Битвы роботов онлайн

Unsplash
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Суперфинал международного чемпионата по битве роботов пройдет в Казани с 24 по 26 февраля. За звание лучших поборются 16 команд из России, Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Беларуси и Казахстана.

Россию в суперфинале чемпионата будут представлять «Наследники Земли», «Большой брат», «Атом», «Daddy bots» и «Energy girls».

Напомним, по итогам проведения финала сезона чемпионата 2023 года путевку в суперфинал получили: московская команда «ТурбоМеХатроники», индийская команда «DS Robotics» и чемпион битвы роботов - китайская команда «Roc».

Все желающие смогут посмотреть трансляцию чемпионата онлайн по ссылке.

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Роботы Образование
14 февраля 2024, 16:47
Турнир «Волейбольная семья» начался в Подмосковье
фото: администрация Одинцовского г.о.
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Уникальный турнир «Волейбольная семья» стартовал в Одинцове. Соревнования приурочили к Году семьи. Всего за звание лучших борются 12 команд, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Главная особенность соревнований - в составах команд играют дети вместе с родителями. В первом отборочном туре сыграли сборные от образовательного центра «ФЛАГМАН», школы «КвантУм», Одинцовских СОШ № 1 и № 9, Одинцовской гимназии № 14 и Лесногородской СОШ.

В финал соревнований прошли команды «ФЛАГМАН» и «КвантУм». Следующий отборочный тур состоится 3 марта, а финал - 31 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены
14 февраля 2024, 16:15
Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля
ЦППК
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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится с 16 по 29 февраля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Корректировки расписания связаны с проведением ремонтных работ на участке Москва - Пассажирская - Казанская. В это время пригородные поезда МЦД-3 будут следовать с 06:00 до 00:00. В интервалах с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 диаметральные поезда отменят.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
14 февраля 2024, 16:09
Подмосковным разработчикам открытых библиотек выдадут гранты до 10 миллионов рублей
Unsplash
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Прием заявок на конкурс «Код-Искусственный интеллект» продлится в Московской области до 19 февраля. Победители получат гранты до 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Цель конкурса заключается в создании и развитии библиотек в области искусственного интеллекта. К участию принимаются проекты по нескольким направлениям, таким как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи и другие.

В конкурсе могут принять участие все желающие, обладающие знаниями и опытом создания открытых библиотек (открытого исходного кода), а также гражданством РФ. Количество участников проекта может варьироваться от одного до 10 человек. Размер гранта составит до 10 миллионов рублей, однако каждому грантополучателю будет доступно не более двух миллионов рублей.

В результате реализации проекта будет создана и опубликована открытая библиотека в области искусственного интеллекта. Ей смогут воспользоваться все желающие абсолютно бесплатно. Условия и порядок участия можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводят на территории региона. Список обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект конкурсы
14 февраля 2024, 15:56
Стратегическое производство деталей для двигателей самолетов открыли в Воскресенске
Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
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Новый комплекс по производству заготовок дисков газотурбинных двигателей запустили в Воскресенске. Объем инвестиций в стратегический проект составил 496 миллионов рублей.

В Главгосстройнадзоре Подмосковья отметили, что важный проект реализовали при поддержке Центра содействия строительству. Комплекс построили в воскресенском экспериментально-технологическом центре по специальным материалам ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт».

Продукция завода нужна для авиационной промышленности. Новый комплекс позволит обеспечить развитие научно-технического потенциала металлургической отрасли и удовлетворит потребности производителей в высококачественных заготовках для двигателей самолетов. Их будут делать из жаропрочных никелевых сплавов.

Кроме того, на площадке в Воскресенске смогут делать заготовки различного назначения, в том числе энергетического и транспортного.

Когда производство выйдет на полную мощность, здесь появится 45 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Самолеты Воскресенск Импортозамещение

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