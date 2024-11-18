Жители Подмосковья смогут получить бонусы и скидки за оплату ЖКУ онлайн

Представители партии «Единая Россия» организовали турнир ко Дню самбо. В конце участников наградили грамотами.

Всероссийский день самбо отмечается с 2008 года. Праздник стал доброй традицией для спортсменов, и партийцы организовали большой турнир. Ребята показали отработанные навыки и силу, а также получили дополнительный соревновательный опыт.

«Самбо - уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость. В Воскресенске самбо пользуется особой популярностью, а наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В конце турнира партийцы поблагодарили участников и наградили их грамотами.

Отметим, в Воскресенске развивается проект «Za самбо». Он предоставляет детям и молодежи возможность присоединиться к этому виду спорта.

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