Жители Подмосковья смогут получить бонусы и скидки за оплату ЖКУ онлайн
Неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус» началась в Подмосковье 18 ноября. В это время пользователи личного кабинета расчетного центра смогут получать купоны на подарки и скидки.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, бонусы дают возможность выгодно приобретать новогодние подарки, подготовиться к ЕГЭ, отправиться в поездку или пройти обучение. В ноябре жителям будет доступно свыше 140 интересных предложений. Это скидки в гипермаркетах, а также на одежду и обувь, здоровье, бытовую технику и многое другое.
Получить бонусы можно, зайдя в раздел «Онлайн-помощник» - «Бонусы и акции» - «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».
Количество купонов и входов не ограничено.