Жители Подмосковья смогут отправить электронное письмо Деду Морозу

Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться через портал госуслуг на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. После этого на экране появится кнопка «Письмо Деду Морозу». Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить вручную. Почта распечатает послание и доставит адресату за пять-семь дней.

Для тех, кто захочет отправить классическое письмо по почте, напомним адрес резиденции главного зимнего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В Подмосковье также есть специальные новогодние ящики, которые установлены во многих отделениях почтовой связи.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».