22 мая 2024, 11:41

Жители Подмосковья смогут оформить льготную путевку в лагерь онлайн

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Жители Подмосковья могут получить льготную путевку в лагерь онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Бесплатную путевку могут получить один раз в год дети льготной категории от семи до 15 лет включительно. Услуга предоставляется детям из малообеспеченных или многодетных семей, оставшимся без попечения родителей, а также сиротам и детям с ОВЗ.

Чтобы получить путевку, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы. Отмечается, что с начала года услугой воспользовались более 15 тысяч раз.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Госуслуги
22 мая 2024, 11:58
Свыше 200 спортсменов выступили на первенстве по плаванию в Солнечногорске
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Открытое первенство по плаванию, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Солнечногорске. Среди 200 участников разыграли 22 комплекта медалей.

Соревнования прошли на базе «Спортивной школы № 1» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Участники представляли отделения плавания и триатлона «Спортивной школы № 1», физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» и спортивной школы города Клин. Пловцы разных возрастных категорий преодолели дистанцию 100 метров вольным стилем.

«Лучшее время показали солнечногорский пловец Максим Олифиров и Александра Коннова из Клина. Ранее Максим достойно выступил на первенстве Московской области по плаванию, где в составе команды установил новый рекорд округа в комбинированной эстафете на 100 метров», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей отметили грамотами, медалями и памятными вымпелами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

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Спортсмены Школы Солнечногорск
22 мая 2024, 11:53
Библиотеки Подмосковья подготовили подборки школьной литературы к лету
Министерство культуры и туризма Московской области
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Литературные подборки к началу летних каникул подготовили для школьников в Московской области. Рекомендованные списки для внеклассного чтения можно найти с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья», об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Чтобы найти и забронировать книгу, нужно воспользоваться порталом или приложением цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья». Раздел называется «Летнее чтение».

«Сервис „Библиотеки Подмосковья“ - это доступ к 921 библиотеке и восьми миллионам изданий. Чтобы было проще выбрать книгу на лето, мы сделали подборку произведений из школьной программы, а также включили в нее списки дополнительной литературы, которая будет полезна и интересна школьникам», - рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Сервис подскажет, в какой из библиотек в наличии та или иная книга. Останется лишь забронировать и забрать ее в удобное время.

Можно оформить и электронный читательский билет. Для этого понадобится авторизоваться на сайте biblio.mosreg.ru или в приложении «Мое Подмосковье» с помощью учетной записи «Госуслуг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Книги Школьники Литература
22 мая 2024, 11:43
Программу обучения помощников машинистов запустят в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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Колледж «Подмосковье» подписал соглашение о сотрудничестве и социальном партнерстве с Центральной пригородной пассажирской компанией. Они подготовили новое направление обучения машинистов с практическими занятиями в лобненском депо.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на мероприятии присутствовали директор колледжа Антонина Юдина, заместитель генерального директора ЦППК Роман Журков, глава Лобни Анна Кротова и ее первые заместители Владимир Зиновьев и Евгений Аптекин.

С нового учебного года в учреждении начнется обучение по профессии помощник машиниста. Срок подготовки по ней составит два года и 10 месяцев. Программу разработали ведущие специалисты колледжа и ЦППК.

Студенты будут практиковаться в депо Лобни, где обслуживают электропоезда. Будущие специалисты смогут работать на современном подвижном составе и участвовать в реализации крупных проектов ЦППК.

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Студенты Образование
22 мая 2024, 11:43
Встреча с главным судебным приставом Подмосковья прошла в МПГУ
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев встретился со студентами Института экономики МГПУ. Он рассказал о службе в органах принудительного исполнения и особенностях профессии.

Как рассказали в главном управлении ФССП, в начале встречи студентам показали фильм о судебных приставах Подмосковья. Андрей Тагаев поделился опытом и знаниями в сфере исполнительного производства. Он ответил на вопросы студентов, рассказал о рабочих буднях и продемонстрировал современные цифровые сервисы.

В завершение встречи студентов пригласили на конкурс научных работ и вручили им информационные буклеты с контактами отдела кадров.

«Такие встречи направлены на создание у выпускниковпредставления о перспективах службы в органах принудительного исполнения, ее основных направлениях, структуре и задачах», - отметил Андрей Тагаев.

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Студенты

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