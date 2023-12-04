Жители Подмосковья смогут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря

Чтобы принять участие в диктанте, необходимо авторизовать с помощью ЕСИА на официальном ресурсе правительства Алтайского края. Диктант состоит из 25 вопросов и теста. После его прохождения все участники получат именные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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