04 декабря 2023, 13:22

Жители Подмосковья смогут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря

Unsplash
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Все желающие могут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря. Мероприятие проводится для повышения уровня цифровой грамотности среди населения, а также разбора типовых угроз.

Чтобы принять участие в диктанте, необходимо авторизовать с помощью ЕСИА на официальном ресурсе правительства Алтайского края. Диктант состоит из 25 вопросов и теста. После его прохождения все участники получат именные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Образование
04 декабря 2023, 13:32
Свыше 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за минувшую неделю
Министерство благоустройство Московской области
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Свыше 1,1 миллиона жителей и гостей Московской области посетили парки региона с 27 ноября по 3 декабря. Это на 239 тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин указал, что на прошлой неделе в парках зажглась праздничная иллюминация. Жителей и гостей региона встретили яркие входные группы, фотозоны и музыкальное сопровождение.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - добавил Михаил Хайкин.

Все мероприятия были по достоинству оценены со стороны отдыхавших.

Отметим, что рекордный показатель посещаемости зафиксировали в субботу, 2 декабря. В этот день зоны отдыха посетили около 212 тысяч человек. Особой популярностью за минувшую неделю пользовались Пушкинский центральный парк, «Пехорка» в Балашихе, парк «Толстого» в Химках, «Фабричный» в Истре и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовят увлекательные программы во время новогодних праздников.

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Отдых Парки
04 декабря 2023, 12:55
Росреестр Подмосковья проконсультирует жителей по вопросам электронной ипотеки 6 декабря
Unsplash
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Жители Подмосковья смогут задать вопросы, связанные с электронной ипотекой, 6 декабря. Росреестр региона проведет горячую линию и расскажет о необходимых документах, статуса рассмотрения заявления и других аспектах.

Заявителям также расскажут о преимуществах электронной ипотеки, как правильно подать документы, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое. Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей», - заявила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.

С начала года в Подмосковье общее количество регистрационных записей об ипотеке объектов недвижимого имущества составила свыше 170 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Госуслуги
04 декабря 2023, 12:52
Игроки КХЛ провели открытую тренировку для детей в Балашихе
Телеканал «360»
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Хоккеисты клуба «Витязь» провели открытую тренировку на «Арене Балашиха». Специальными гостями стали дети из многодетных семей и те, чьи родные погибли в ходе специальной военной операции.

После активной тренировки хоккеисты пообщались с гостями. Спортсмены подарили ребятам шайбы и оставили автографы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил, как бойцы проходят реабилитацию по уникальным программам под Солнечногорском.

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Встречу с хоккеистами посетили 12 ребят разного возраста.

«Я считаю, что это важное социальное мероприятие. Поддержать ребят, у которых погибли родные и близкие, я считаю, это наша обязанность», - сказал главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Дмитрий Рябыкин.

Дети Хоккей Балашиха
04 декабря 2023, 12:42
Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России
СШОР по единоборствам Московской области
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Представители Московской области добились высоких результатов на Кубке России по самбо, который проводился с 26 ноября по 2 декабря. Они удостоились одной серебряной и четырех бронзовых медалей.

Вице-чемпионом в спортивном самбо в категории свыше 98 килограммов стал Степан Солдатенков из городского округа Королев. Павел Сараев, представляющий городской округ Пушкинский, завоевал бронзу в весе до 53 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского округа занял третье место в весовой категории до 88 килограммов.

Кроме того, Артур Чичков из Королева и Павел Дрямов из Серпухова также показали высокие результаты, заняв третьи места в различных весовых категориях. Кубок России по самбо прошел в городе Кстово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Церемония награждения победителей состоялась в Кремле.

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Спортсмены Сергиев Посад Королев Пушкино

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