Жители Подмосковья смогут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря
Все желающие могут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря. Мероприятие проводится для повышения уровня цифровой грамотности среди населения, а также разбора типовых угроз.
Чтобы принять участие в диктанте, необходимо авторизовать с помощью ЕСИА на официальном ресурсе правительства Алтайского края. Диктант состоит из 25 вопросов и теста. После его прохождения все участники получат именные сертификаты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».