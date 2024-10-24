Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг в выходные
В субботу в Подмосковье пройдет День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Жители смогут бесплатно пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желез, КТ или рентген, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на скрытую кровь.
«Регулярные онкоскрининги помогают поддерживать качество жизни. Мы организуем Дни открытых дверей каждую последнюю субботу месяца в 25 ЦАОПах», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Пройти диагностику могут жители Подмосковья старше 18 лет с 09:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.