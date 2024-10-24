Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг в выходные

Первый фестиваль песен, лекций, историй и красивых вещей «Наукоградостно» пройдет в Пущине с 26 по 27 октября. Целью мероприятия является объединение творческих людей из наукоградов и обмен проектами и достижениями.

Фестиваль организован независимым комитетом, в который вошли ученые, художники и музыканты из разных российских регионов. Поддержку также оказывают Дом ученых Пущино и семейный центр «Три поколения».

Программа мероприятия будет очень насыщенной. Гостей ждут творческие мастер-классы, научно-популярные лекции, выставки художников, круглый стол, посвященный наукоградам, а также концерты музыкантов разных жанров.

Участие в фестивале примут директор Зимней Пущинской школы Александра Горбунова, руководители лабораторий Максим Возняк и Антон Попов, исследователь фольклора Ксения Федосова, культурный антрополог Татьяна Кузнецова, автор-исполнитель Юрий Боярченко.

В течение двух дней в холле перед концертным залом Дома ученых Пущино будет работать выставка-ярмарка авторских работ и изделий народных промыслов. На ней можно будет приобрести текстильные куклы, вязаные игрушки, сувениры из ткани, украшения из эпоксидной смолы и латуни с натуральными камнями и многое другое.

Организаторы планируют проводить фестиваль «Наукоградостно» на регулярной основе.

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