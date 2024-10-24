24 октября 2024, 10:35

Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг в выходные

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В субботу в Подмосковье пройдет День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Жители смогут бесплатно пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желез, КТ или рентген, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на скрытую кровь.

«Регулярные онкоскрининги помогают поддерживать качество жизни. Мы организуем Дни открытых дверей каждую последнюю субботу месяца в 25 ЦАОПах», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Пройти диагностику могут жители Подмосковья старше 18 лет с 09:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Здравоохранение Медицина
24 октября 2024, 10:55
Фестиваль наукоградов начнется 26 октября в Пущине
Медиасток.рф
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Первый фестиваль песен, лекций, историй и красивых вещей «Наукоградостно» пройдет в Пущине с 26 по 27 октября. Целью мероприятия является объединение творческих людей из наукоградов и обмен проектами и достижениями.

Фестиваль организован независимым комитетом, в который вошли ученые, художники и музыканты из разных российских регионов. Поддержку также оказывают Дом ученых Пущино и семейный центр «Три поколения».

Программа мероприятия будет очень насыщенной. Гостей ждут творческие мастер-классы, научно-популярные лекции, выставки художников, круглый стол, посвященный наукоградам, а также концерты музыкантов разных жанров.

Участие в фестивале примут директор Зимней Пущинской школы Александра Горбунова, руководители лабораторий Максим Возняк и Антон Попов, исследователь фольклора Ксения Федосова, культурный антрополог Татьяна Кузнецова, автор-исполнитель Юрий Боярченко.

В течение двух дней в холле перед концертным залом Дома ученых Пущино будет работать выставка-ярмарка авторских работ и изделий народных промыслов. На ней можно будет приобрести текстильные куклы, вязаные игрушки, сувениры из ткани, украшения из эпоксидной смолы и латуни с натуральными камнями и многое другое.

Организаторы планируют проводить фестиваль «Наукоградостно» на регулярной основе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Фестивали Пущино
24 октября 2024, 09:57
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 октября
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 23 октября. В ближайшие дни в регионе установятся первый и второй классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 24 по 26 октября на большей части территории региона спрогнозировали первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до пяти ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

Лесные пожары
23 октября 2024, 23:54
Более 42 тысяч тонн майонеза произвели в Подмосковье с начала года
фото: ООО ПК "Торгус"
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Майонез становится основным компонентом множества блюд и представляет собой соус, состоящий из растительного масла, яичных желтков, а также лимонного сока или уксуса, приправленного различными специями и добавками. За восемь месяцев текущего года объем производства майонеза в Подмосковье увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что за указанный период местные предприятия выпустили 42,4 тысячи тонн майонеза. Эти данные свидетельствуют о том, что подмосковные производители занимают более 32% рынка Центрального федерального округа и свыше 8% от общего объема производства в России.

В ассортименте представлены такие виды майонеза, как классический провансаль, оливковый, с лимонным соком, на перепелиных яйцах и вегетарианский. Среди крупнейших производителей в регионе выделяются ООО ПК «Ильинское 95», расположенное в городском округе Щелково, которое выпускает майонез под брендами «Родной край» и Gudberg.

Также на рынке представлено ООО «Ногинский Пищевой Комбинат», производящее майонез под марками «Марианна», «Оскар» и Solio. В городском округе Домодедово действует ПК «Тогрус», где выпускают майонез и майонезные соусы под маркой «Торгус».

Сельское хозяйство
23 октября 2024, 22:53
Более 60 школьников Ленинского округа стали участниками «Движения Первых»
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Второе муниципальное торжественное посвящение учащихся во всероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» провели в Видновской гимназии. Свыше 60 школьников Ленинского округа стали участниками организации.

На церемонии посвящения активисты пообещали стать примером лучших качеств, связанных с ценностями движения.

«На этом мероприятии собрались те ребята, которые уже проявили себя в „Движении Первых“ как лучшие из лучших. Мы надеемся, что наши активисты станут достойным примером для всей молодежи нашего округа», - сказал председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Памятные значки школьникам торжественно вручили депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша и председатель Совета местного отделения Движения Первых Ксения Жукова. Отметим, что посвящение учащихся в организацию проводят в Ленинском городском округе с 2023 года.

Как сказал депутат Владислав Рымша, школьники муниципалитета с энтузиазмом откликнулись на призыв движения вступить в его ряды. Для подростков это возможность познакомиться с новыми друзьями, а также как можно больше узнать о своей родине, ее истории и культуре.

«Участие в таких инициативах помогает молодежи формировать активную гражданскую позицию, развивать навыки командной работы и учиться принимать ответственные решения», - добавил он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Ленинский округ

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