Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти обследование на рак на акции 3 февраля

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в рамках акции жители смогут пройти диагностику и получить консультацию врача.

«В лечении онкологических заболеваний важным этапом является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше новообразование обнаружат, тем эффективнее будет терапия. В эту субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи можно будет пройти исследования, получить консультацию онколога и ответы на волнующие вопросы», - сказала она.

В ходе дня открытых дверей жители смогут пройти маммографию, сделать КТ и рентген, а также сдать ПСА-тест на рак.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00. Для участия необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт. Адреса центров доступны по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».