Жители Подмосковья скачали и обновили приложение «Добродел» более 5,7 миллиона раз
Мобильное приложение «Добродел» доступно для жителей Подмосковья. С момента его запуска приложение скачали и обновили 5,7 миллиона раз.
Отмечается, что показатели постоянно растут. Так, за неделю приложение обновили и установили почти 13 тысяч раз. С помощью «Добродела» можно получить услуги, оставить обращение к властям, проверить очередь в детский сад и многое другое.
В июне текущего года приложение полностью обновили. Скачать и установить его можно по ссылке.
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