Жители Подмосковья сэкономили 112 миллионов рублей при оплате коммуналки через СБП

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За время действия акции жители Подмосковья уже сэкономили на оплате счетов более 112 миллионов рублей. Оплатить коммуналку можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через платежные терминалы в офисах расчетного центра, по QR-коду в квитанции, а также в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии новой котельной «Пионерская» в Королеве. Она снабжает теплом 60 домов, детские сады, школы, главную больницу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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