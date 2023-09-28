Жители Подмосковья сэкономили 112 миллионов рублей при оплате коммуналки через СБП
В июле в Московской области началась акция «Скидка 1% при оплате коммунальных услуг через СБП!». При оплате счетов таким образом абоненты МосОблЕИРЦ получили возможность уменьшить ежемесячный платеж за квартиру на 1%.
За время действия акции жители Подмосковья уже сэкономили на оплате счетов более 112 миллионов рублей. Оплатить коммуналку можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через платежные терминалы в офисах расчетного центра, по QR-коду в квитанции, а также в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.
Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии новой котельной «Пионерская» в Королеве. Она снабжает теплом 60 домов, детские сады, школы, главную больницу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - мы будем делать для вас огненные сторис.