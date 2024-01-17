Жители Подмосковья сдали в экопункты 520 тысяч бутылок и банок за новогодние праздники

Еще одно подмосковное предприятие наладило сотрудничество с Белоруссией, а медики из МОНИИАГ вышли на новый уровень оказания помощи беременным с патологиями. Об этом, а также о новом сезоне «Театрального поединка» в эфире «Области перемен» рассказали автор и руководитель проекта Максим Драченин, директор «МНПП Антракс» Андрей Кучерявенко и руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугинин.

Театральный поединок Юбилейный пятый сезон молодежного проекта «Театральный поединок» начнется в Подмосковье 22 января при поддержке Минкультуры региона. По словам автора Максима Драченина, в этот раз бороться за победу будут и школьные коллективы.

Конкурсная программа пройдет в жанре актерской импровизации. Дополнительно в профильных учебных заведениях проведут Дни открытых дверей. Финал мероприятия запланирован на 30 ноября.

«В течение пяти лет у нас были театральные коллективы дополнительного образования, и в прошлом году мы экспериментально при поддержке Минкульта стали приглашать школьные театры. Могу сказать, что у большинства это востребовано и актуально. Теперь мы решили дать возможность принять участие максимальному количеству участников», - сказал он.

Развитие экспорта Белоруссия - один из главных экономических партнеров Подмосковья. Сотрудничество со страной наладили многие предприятия, в том числе «МНПП Антракс». В число партнеров компании также входят представители Перу и Колумбии. Этого удалось добиться благодаря работе Мининвеста и Фонда поддержки экспорта.

Для подмосковных предпринимателей разрабатывают удобные сервисы и услуги, которые можно получить онлайн. Это позволяет обеспечить технологический суверенитет страны и региона.

«Мы ездили с Андреем Юрьевичем в Минск, наша цель была выйти на новый уровень взаимодействия. Преследовали цель встретиться с руководителями регионов, чтобы наша продукция стала стандартом для применения в республике Беларусь. Мы, наша компания и все, что мы производим - основная цель - это создание бесперебойного электроснабжения любому человеку и любому объекту», - поделился Андрей Кучерявенко Помощь беременным с патологиями Ежегодно в акушерском отделении МОНИИАГ становятся мамами свыше 1,5 тысячи женщин. Для помощи пациенткам с тяжелыми патологиями в клинике работает современное оборудование и ведется большая научная работа. Так, медики разработали новый метод лечения пациенток с бронхолегочной патологией и плацентарной недостаточностью.

«Мы проводим лечение беременных с достаточно тяжелыми осложнениями и с тяжелыми патологиями заболеваний внутренних органов. Часто это такие заболевания, где нет опыта ведения беременности с такими заболеваниями, и нет клинических рекомендаций, и нам приходится решать такие вопросы. Это и сложные пороки сердца, и патологии центральной нервной системы, это и заболевания легких, достаточно редкие и тяжелые, а также пациентки с трансплантированными органами», - сказал Игорь Шугинин.

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