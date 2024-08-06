Жители Подмосковья сдали на переработку свыше 800 тонн старой техники за полгода

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего отходов собрали в Королеве. Там передали на переработку 455 тонн вторсырья. Еще 78 принесли жители Дмитрова и 31 тонну - Егорьевска.

Проект «Мегабак» запустили в Подмосковье в 2019 году. Сейчас в регионе работают более 60 пунктов, в 20 из них можно обменять старые вещи и технику на деньги.

«На всех площадках предусмотрена удобная навигация, установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов. Помимо этого, в пункты приема также можно сдать бумагу, картон, стекло, пластик, бутылки, книги, батарейки и лампы», - отметили в министерстве.

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