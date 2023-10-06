Жители Подмосковья сдали на переработку почти 1,2 тонны фруктов и ягод за полтора месяца

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Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, акция дала возможность дачникам, садоводам и продавцам принести избытки урожая яблок и арбузов на переработку.

«В этом году за время акции участники сдали на переработку более двух тысяч кубометров плодов, а это почти 1,2 тысячи тонн или 27 железнодорожных полувагонов. Все сданные жителями яблоки и арбузы направили на вторничную переработку для нужд сельского хозяйства: на корм свиньям или на производство компоста», - сказал он.

Специальные бункеры для сбора фруктов и ягод разместили на территории Подмосковья и на площадках «Мегабак». В ходе акции для дачников разработали удобный маршрут движения спецтранспорта и организовали мобильные пункты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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