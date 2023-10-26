Жители Подмосковья сдали на переработку 175 тонн старых шин за 10 дней

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акцию проводят на площадках «Мегабак». Это проект, который позволяет жителям сдавать крупногабаритных отходы на переработку, вовлекая ресурсы во вторичный оборот. Акция по сбору шин продлится до 15 ноября.

«За 10 дней нашей традиционной акции „Сдай старые шины на Мегабак“, начиная с 15 октября жители Подмосковья сдали 175 тонн старых шин, что эквивалентно шинокомплектам из четырех колес для 5,8 тысячи автомобилей. Количество собираемых шин растет, что говорит об ответственном отношении подмосковных жителей к правильной утилизации крупногабаритных отходов», - сказал глава ведомства Антон Велиховский.

Участники акции также могут поучаствовать в фотоконкурсе. Для этого нужно разместить пост в соцсети «Вконтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Авторы самых креативных снимков смогут выиграть сертификаты на покупку авторезины.

Всего в Подмосковье 61 площадка «Мегабак» в 54 округах. С 2019 года они помогли собрать почти 200 тысяч кубометров отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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