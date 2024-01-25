25 января 2024, 01:33

Жители Подмосковья превратили подъезды в произведения искусства

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Жители Клина и Химок творчески подошли к программе Министерства ЖКХ Подмосковья «Мой подъезд», они превратили свои подъезды в произведения искусства. Корреспондент «360» показал два таких примера, но такая тенденция наблюдается по всему региону.

В Клину УК хотела отремонтировать подъезд и выкрасить стены в один цвет. Но двое жильцов, супружеская пара архитекторов Валентина Семененко и Николай Леонов, захотели уйти от серости и обыденности.

Пенсионеры рассказали, что создавали красоту в подъезде не в одиночку - помогали их дети и студенты строительного колледжа.

«Началось с поиска идеи, как оно должно быть. <…> Эти стены как бы сами подсказали путь, по которому надо идти», - признался Николай Леонов.

В Химках жители ЖК «Солнечная система» создали в подъезде целую вселенную.

«Первоначально нам было предложено дизайнерским агентством формат морской, но мы посчитали, что так как наш ЖК называется „Солнечная система“, то космическая тема будет более актуальная», - рассказал председатель совета многоквартирного дома Алексей Сафин.

Программа «Мой подъезд» работает восьмой год подряд. За это время отремонтировано более 103 тысяч подъездов.

Клин ЖКХ Химки Ремонтные работы
25 января 2024, 00:13
«Работает необходимое количество людей». Глава Сергиево-Посадского округа прибыл на место коммунальной аварии в Кузьмино
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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов прибыл в Кузьмино, где произошла остановка котельной. Над устранением последствий работает необходимое количество людей и техники, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Причиной неполадок стала авария на скважине - вышел из строя преобразователь частоты, который автоматически регулирует подачу электроэнергии в зависимости от разбора воды. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Сейчас они пробуют запитать насосы напрямую.

«На месте работает необходимое количество людей и техники. На саму котельную в деревне Кузьмино подвезли воду. Сейчас пятитонная машина МЧС сливает носитель в систему», - рассказали в администрации.

Котельную ввели в эксплуатацию в 2014 году, она оснащена современным оборудованием. Специалисты уже запустили котлы, сообщил начальник Шеметовского участка «Газпром теплоэнерго МО» Антон Бурынин.

Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков проверил подачу отопления в жилых домах микрорайона Выстрел. Он уделил особое внимание вопросу теплоснабжения там, где в начале января были проблемы.

Отопление Сергиев Посад Коммунальные аварии
24 января 2024, 21:29
Водоснабжение восстановили в поселке Трехмарьино под Волоколамском
Unsplash
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Специалисты установили новый глубинный насос, обратный клапан и задвижку. Старое оборудование выработало свой ресурс.

Подготовительные работы велись нескольких дней. Произведен ремонт электрической части шкафа управления на водозаборном узле, отогрев и замена трубопровода холодного водоснабжения.

Рабочие с помощью крана извлекли девять 10-метровых водоподъемных колонн, затем заменили старый насос на современный, отвечающий всем характеристикам, и снова установили колонны.

По мере наполнения водонапорной башни вода поступила в дома жителей. В ближайшее время ее напор увеличится.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Волоколамск
24 января 2024, 21:02
Большая работа. Воробьев обсудил с «Газпромом» повышение надежности энергоснабжения
Пресс-служба губернатора Московской области
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Глава Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения. Во встрече поучаствовал заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Программа «Газпрома» и правительства Подмосковья на 2021–2025 годы предполагает газификацию населенных пунктов, где еще нет голубого топлива. В рамках соцгазификации создали условия для подключения около 107 тысяч домовладений. Трубы прокладывают во всех населенных пунктах, где есть газ - для жителей эта услуга бесплатная.

Заявку на проведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, а также на сайте госуслуг. Темпы реализации программы соцгазификации представлены на интерактивной карте.

Запланирована большая работа «По темпам реализации президентской программы социальной газификации наш регион - в лидерах. У нас 122,7 тысячи принятых заявок, почти 118 тысяч заключенных договоров и 107 тысяч исполненных», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что программа очень востребована в том числе среди жителей, которым особенно нужна поддержка. Для них предусмотрели льготные условия подключения.

Модернизация ЖКХ Также на встрече обсудили модернизацию системы ЖКХ Подмосковья. Четыре блочно-модульные котельные помогли улучшить теплоснабжение во время аварии на ГЭМЗ в Солнечногорске. Их установили сотрудники «Газпром теплоэнерго Московской области».

Воробьев рассказал, что на федеральном уровне готовят программу полноценной модернизации ЖКХ до 2030 года. Также Подмосковье сотрудничает с «Газпромом» в сфере теплоэнергетики в рамках девяти крупных соглашений.

Уже в 2024 году в селе Невское построят котельную, еще два таких объекта реконструируют в Воскресенске. Гендиректор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров заявил, что в течение месяца специалисты отработают вопрос увеличения надежности теплоснабжения потребителей с учетом выявленных проблем.

Модернизация системы теплоснабжения в Химках Отдельно Воробьев и представители «Газпрома» обсудили вопрос модернизации системы теплоснабжения в Химках, где компания стала владельцем теплосетей.

«По Химкам нам предстоит провести большую работу. Есть различные технические мероприятия, которые мы обсудим с коллегами, чтобы подготовить и упростить пуск тепла в период 2024–2025 годов», - заявил Федоров.

Ранее Воробьев рассказал о восстановлении работы котельной ГЭМЗ в Солнечногорске. На ней во время новогодних праздников произошла коммунальная авария, из-за которой многие жители остались без тепла.

ЖКХ Химки Солнечногорск Газ Андрей Воробьев Газпром Воскресенск
24 января 2024, 19:02
Администрация в Одинцове взяла на контроль вопросы отопления в квартирах и уборки дорог от снега
Unsplash
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Еженедельное совещание с представителями профильных служб прошло в Одинцове. Главными темами обсуждения стали: транспортная доступность, уборка дорог от снега, качественное отопление и энергоснабжение в квартирах, а также своевременный вывоз мусора со дворов.

С 1 по 17 января МЦУР зарегистрировал 581 обращение по работе общественного транспорта. На маршрутах № 10, 11 и 13 в Звенигороде - большие интервалы движения. В Одинцове самые проблемные маршруты - № 477, 139, 2. Например, маршрут № 477 отменили и жители микрорайона Новая Трехгорка стали пользоваться маршрутом № 139. Из-за возросшего потока пассажиров маршрут № 139 в часы пик переполнен.

Для исправления ситуации в округе на проблемные маршруты дополнительно выделили 15 машин среднего класса.

Вопросы отопления и энергоснабжения также актуальны в округе. В некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электроэнергией. Все аварии оперативно устранили и теперь проводят мероприятия по модернизации электросетей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово

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