Жители Подмосковья получили выплаты по экстренной соцпомощи на 275 миллионов рублей с начала года

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Выплаты полагаются при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидности, безработице, малообеспеченности и других обстоятельствах.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до десяти тысяч - одиноко проживающему гражданину», - отметила Болатаева.

По ее словам, в случае повреждения или утраты жилого помещения из-за стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч - одиноко проживающему гражданину.

Претендовать на помощь можно раз в год. Подать заявление необходимо на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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