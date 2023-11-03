Жители Подмосковья получили более 640 тысяч купонов на подарки и скидки за онлайн-оплату коммуналки

В ноябре на странице «Коммунального бонуса» более 70 предложений. Можно получить скидки и бонусы в онлайн-гипермаркетах и кинотеатрах, в сферах образования и других.

Бонусы доступны после каждого онлайн-платежа. Выполнить его можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Также, работает кнопка моментальной оплаты на главной странице сайта компании.

После оплаты откроется страница «Коммунального бонуса», где нужно будет выбрать понравившееся предложение.

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