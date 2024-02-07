07 февраля 2024, 17:49

Жители Подмосковья получили более 55 тысяч знаков ГТО в 2023 году

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили 55 тысяч 572 жителя Подмосковья в прошлом году. Подробнее рассказали в Минспорте региона.

​«В 2023 году жители региона получили 27 484 золотых знака, 15 978 серебряных и 12 110 бронзовых. Во всех муниципалитетах Подмосковья есть центры тестирования, где созданы условия для испытаний в каждой возрастной группе. Напомню, для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж или вуз», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Больше всего знаков ГТО в прошлом году выдали в Химках (6619 штук), Красногорске (5819 знаков) и Раменском (4263 знака).

Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. Список адресов, где можно пройти тестирование, есть на сайте Минспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
07 февраля 2024, 18:20
Более 44 тысяч предпринимателей Подмосковья воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» в 2023 году
Unsplash
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Предприниматели и самозанятые Московской области активно пользуются услугами центров «Мой бизнес». Так, в 2023 году за финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой обратились более 550 тысяч человек.

«На сегодня каждый десятый предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса», - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, к числу наиболее востребованных сервисов относится комплексная услуга по созданию бизнеса «под ключ» и предоставление информации о мерах финансовой помощи. С полным списком услуг можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Самозанятые
07 февраля 2024, 18:18
Серпуховские спасатели провели для воспитанников детского сада экскурсию по пожарному депо
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Воспитанники детского сада «Колосок» МБОУ средней общеобразовательной школы Липицы городского округа Серпухов посетили увлекательную экскурсию по пожарной части. Спасатели рассказали детям о профессии пожарного, а также показали оснащение специальной техники.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части территориального управления, № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Ивана Гордеева, детям экскурсия очень понравилась, ведь каждый смог примерить пожарную каску, а также подержать в руках настоящий боевой инвентарь.

«Огнеборцы показали детям пожарное депо, служебные помещения, где они находятся вовремя несения дежурства. В завершение занятия пожарные напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период», - рассказал Иван Гордеев.

Также спасатели убедились, что дети знают телефон службы экстренных вызовов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Дети
07 февраля 2024, 18:01
Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по гребному спорту
Фото: Федерация гребного спорта России
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Подмосковные гребцы завоевали три медали на чемпионате России в дисциплине «гребля-индор». В копилке Московской области золотая и две бронзовые награды.

​Среди женщин в категории «гребля-индор - легкий вес» на дистанции две тысячи метров лучшее время показала Мария Жовнер. Еще одна представительница Подмосковья Екатерина Костюхина заняла третье место.

​Среди мужчин на этой же дистанции бронзу взял Михаил Арешкович. Напомним, чемпионат России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил в Москве со 2 по 4 февраля. В турнире принимали участие представители 15 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
07 февраля 2024, 17:58
Болельщики Подмосковья выбрали главным событием января победу регбисток на Кубке России
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главным спортивным событием января стал Кубок России по регби на снегу, в котором победила женская команда «ВВА-Подмосковье». Подсчет голосов провели среди подписчиков телегам-канала министерства физической культуры и спорта Московской области.

Голосование проводилось с 1 февраля 2024 года и 56% подписчиков единодушно выбрали Кубок России по регби.

Также на голосование выдвинули и другие спортивные события. Это и первый этап Кубка России по снежному волейболу, и матчи проекта «Выходи во двор, и Кубок Александра Легкова по лыжным гонкам в Наро-Фоминске, и другие.

Напомним, что Кубок России по регби на снегу-2024 прошел 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде. Спортсменки из Московской области выиграли у сборной Дагестана с разгромным счетом 10:1. Всего за Кубок России боролись десять команд из разных регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Регби

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