Жители Подмосковья получили более 55 тысяч знаков ГТО в 2023 году

​«В 2023 году жители региона получили 27 484 золотых знака, 15 978 серебряных и 12 110 бронзовых. Во всех муниципалитетах Подмосковья есть центры тестирования, где созданы условия для испытаний в каждой возрастной группе. Напомню, для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж или вуз», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Больше всего знаков ГТО в прошлом году выдали в Химках (6619 штук), Красногорске (5819 знаков) и Раменском (4263 знака).

Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. Список адресов, где можно пройти тестирование, есть на сайте Минспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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