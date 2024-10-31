31 октября 2024, 13:54

Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия ГТО с начала года

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с начала года. Лидерами по количеству  — стали Красногорск, Химки и Щелково.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первом квартале этого года жители получили более 5800 знаков, во втором квартале - 9400 и в третьем - более 3700 знаков отличия.

В ведомстве напомнили, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, а с 1 января следующего года можно оформить налоговый вычет.

Для этого нужно выполнить нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия и пройти обязательную диспансеризацию.

Чтобы записаться на выполнение нормативов нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

Красногорск Химки Щелково
31 октября 2024, 14:35
Конкурс на стипендию для работников культуры начался в Мытищах
Медиасток.рф
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Ежегодный мытищинский конкурс на стипендию главы городского округа выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам стартовал в Мытищах. Там открыли прием заявок на участие в 2024 году.

Творческая молодежь Мытищ, а также выдающиеся деятели культуры и искусства, приглашаются принять участие в ежегодном конкурсе на стипендию главы городского округа Мытищи. Конкурс будет проводится в двух номинациях: выдающийся деятель культуры и искусства городского округа Мытищи и молодой талантливый автор городского округа Мытищи.

Прием заявок осуществляется с 15 октября по 1 ноября в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1.

Подробности об условиях участия и критериях оценки можно найти на сайте администрации городского округа Мытищи Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Художники конкурсы
31 октября 2024, 14:25
Более 1,7 млн спортивных снарядов для улицы выпустили в парке «Есипово»
Медиасток.рф
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Компания «КЕНГУРУ ПРО» выпустила более 1,7 миллиона спортивных снарядов для улицы с начала года. Производство находится на территории индустриального парка «Есипово» и обеспечивает потребности разных городов России.

«Завод в городском округе Солнечногорск запустили в начале 2024 года, а уже во втором квартале компания вывела производство на полную мощность. Мощности предприятия позволяют производить до 2,5 миллиона единиц продукции в год, и в дальнейшем этот объем планируется увеличить за счет строительства второго завода», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«КЕНГУРУ ПРО» делает уличные спортивные комплексы и оборудование для детских площадок.

«В этом году мы инвестировали в разработку новой линейки детского и инклюзивного оборудования и значительно расширили свою производственную линейку. Выбор для школ и детских стадионов сейчас исключительно широк и разнообразен», - отметил генеральный директор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Инвестиции Заводы
31 октября 2024, 13:55
Штат онкодиспансера в Балашихе пополнился 10 новыми врачами
Пресс-служба администрации Балашихи
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С патологиями пациентов в «Московском областном онкологическом диспансере» борются 194 врача. При этом 10 новых специалистов удалось набрать за последние три месяца. Для привлечения и удержания медицинских специалистов действует ряд региональных и муниципальных мер поддержки.

Персонал онкологического диспансера активно пользуется губернаторской программой по социальной ипотеке. Работники получают от региона 50 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение десяти лет. Сам же медик платит только проценты по кредиту.

«Я работаю в онкологии уже пять лет. До этого работала в Москве, здесь тружусь три недели. Планирую пользоваться социальной ипотекой», - сказала онколог-химиотерапевт диспансера Кристина Зуфарова.

Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в округ и не имеет собственного жилья, ему компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей. В онкодиспансере этой льготой пользуются 80 сотрудников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Балашиха
31 октября 2024, 13:55
Еще 700 километров дорог отремонтировали в Подмосковье
МТДИ МО
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Около шести тысяч километров региональных дорог привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Из них 0,7 тысячи — в этом году. Промежуточные итоги реализации программы подвели в Минэкономики области.

На подмосковных дорогах регулярно укладывают новый асфальт, наносят разметку, устанавливают камеры и другие объекты, которые помогают сделать движение безопаснее и комфортнее.

С начала этого года в Подмосковье привели в порядок 700 километров региональной сети. Сейчас продолжается строительство Северного обхода Лобни.

В этом году на реализацию нацпроекта выделили 34 миллиарда рублей, из них семь миллиардов - из федерального бюджета. Исполнение расходов на 1 октября составило 67%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Строительство Дороги Ремонтные работы

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