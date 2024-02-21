Жители Подмосковья получили 2 миллиона телемедицинских консультаций в 2023 году

Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию со специалистом в любом удобном месте, без посещения поликлиники. Например, таким способом можно узнать о результатах своих анализов или диспансеризации, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«Также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. За прошлый год проведено свыше 2,2 миллиона телемедицинских консультаций», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В прошлом году жители чаще всего обращались к телемедицине, чтобы узнать результаты диспансеризации или продлить рецепт на лекарства. Получить онлайн-консультацию можно только после первичного очного посещения врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».