16 октября 2024, 12:15

Жители Подмосковья подавали свыше 300 заявок на заготовку дров с начала года

Комитет лесного хозяйства МО
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Жители и дачники Подмосковья подали 351 заявку на заготовку дров с начала года. Это более, чем в два раза меньше, чем за такой же период прошлого года.

Комлесхоз Подмосковья получил свыше 350 заявок на заключение договоров купли-продажи древесины. Ее будут использовать для отопления домов, рассказал глава ведомства Евгений Агулов. Отказ по госуслуге получили 103 жителя.

За это время комитет получил 88 заявок из Рузы, 48 - из Луховиц, 32 - из Серебряных Прудов, 29 - из Волоколамска и 18 - из Егорьевска.

Получить разрешение на заготовку древесины можно на региональном портале. Для этого нужно предоставить заявление о заключении договора, копию паспорта, а также документа, подтверждающего право пользования домом.

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Госуслуги
16 октября 2024, 12:22
Конное представление проведут на 210-летие Михаила Лермонтова в Щелкове
Министерство культуры и туризма Московской области
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210-летие со дня рождения великого русского писателя Михаила Лермонтова отметят в Щелковском парке культуры и отдыха 19 октября. Здесь пройдут конное представление «Как щелковские дали на поэта повлияли» и мастер-классы.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что посетителей ждут выступления конного театра и артистов кавалерийской школы. Зрители увидят номера в исполнении профессионалов, а также узнают об особых местах в Щелковском округе, связанных с Лермонтовым.

Желающие смогут принять участие в мастер-классах по пешей рубке и посмотреть выставку старинных орудий. В завершении представления у посетителей будет возможность сделать фотографии с конями и гусарами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Отдых Щелково Писатели Парки
16 октября 2024, 12:15
Конференция о развитии российской авиации и ракетостроения стартовала в Дубне
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В Дубне проходит первая всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка. На ней обсудят перспективы развития российской авиации и ракетостроения.

Организовали мероприятие специалисты «ГосМКБ „Радуга“ имени А. Я. Березняка». Это проектно-конструкторское бюро занимается разработкой и производством крылатых ракет различного назначения. Поддержку оказал «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.

Конференция будет идти четыре дня. Участниками станут представители оборонных предприятий России. Они обсудят перспективы развития авиационной отрасли страны, озвучат новые идеи и обменяются актуальной информацией.

«Конференция проводится в первый раз, но есть очень большие надежды, что, она будет полезной, интересной и результативной для всех участников. Мы видим большие перспективы в развитии нашей отрасли. Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнерские связи со всеми участниками», - сказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

Отметим, что научно-техническую конференцию приурочили к празднованию 73-летия оборонного предприятия Дубны ГосМКБ «Радуга». Ее посвятили памяти выдающегося конструктора А. Я. Березняка, конструктора самолетов и ракет. Под его руководством в Дубне разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты.

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Авиация Ракеты Дубна Самолеты Наука
16 октября 2024, 12:14
Сезонный каток впервые построят в Дубне этой зимой
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В Дубне этой зимой впервые появится сезонный каток. Сейчас рабочие уже начали монтировать помещение для будущей раздевалки.

Подрядчик начал возводить первые объекты. Ему также предстоит уложить холодовые маты. Ход работ оценил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Оценил скорость работ. Торопить подрядчика точно не будем, главное сделать все качественно. Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы, но об этом расскажу позже», - прокомментировал Максим Тихомиров.

Размер катка составит 30 на 60 метров. Открыть его планируют уже 1 декабря.

«Уверен, ледовая площадка станет одной из самых красивых зон в новогодний сезон. То, что каток здесь появится - замечательная идея. Уверен, дубненцы, молодежь, оценят», - сказал муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Андрей Тамонов.

Отметим, что проект реализуют при поддержке правительства Московской области.

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Отдых Дубна Депутаты
16 октября 2024, 12:13
Администрация Реутова проведет встречу с жителями северной части города
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Встреча в формате выездной администрации пройдет в Реутове. На нее приглашают жителей северной части города.

Мероприятие состоится в гимназии на улице Некрасова. Жители могут задать специалистам администрации Реутова любые волнующие их вопросы и озвучить свои предложения.

«Эта форма работы уже зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных: жители могут без предварительной записи подойти со своими вопросами к любому из заместителей главы или ко мне лично», - прокомментировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Отметим, что ранее подобная встреча состоялась для работников градообразующего предприятия «НПО машиностроения». От сотрудников поступило более 70 обращений, по 55 из которых дали разъяснения сразу, по остальным проводят работу.

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Реутов

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