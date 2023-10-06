Жители Подмосковья подали свыше 800 заявок на заготовку дров с начала года

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, больше всего таких заявок поступило из Рузы, Волоколамска, Луховиц, Можайска и Орехово-Зуева.

Оформление договора купли-продажи необходимо для заготовки дров на территории лесного фонда. Услугу можно получить на региональном портале. Для этого нужно отправить заявление, копию паспорта и других необходимых документов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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