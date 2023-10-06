Жители Подмосковья подали свыше 800 заявок на заготовку дров с начала года
Жители Подмосковья подали 822 заявки на заключение договоров купли-продажи дров для отопления домов с начала года. Это на 369 меньше, чем за такой же период прошлого года.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, больше всего таких заявок поступило из Рузы, Волоколамска, Луховиц, Можайска и Орехово-Зуева.
Оформление договора купли-продажи необходимо для заготовки дров на территории лесного фонда. Услугу можно получить на региональном портале. Для этого нужно отправить заявление, копию паспорта и других необходимых документов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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