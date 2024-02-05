Жители Подмосковья подали более 17 тысяч заявок по земле через сайт госуслуг в январе

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, за месяц услугой перераспределения земель воспользовались 4,2 тысячи раз. Предварительное согласование предоставления участков в неразграниченной государственной собственности понадобилось 3,7 тысячи жителям. Еще 2,2 тысячи заявок поступило для аренды или покупки недвижимости без торгов.

«Сегодня получить любую услугу по земле и имуществу можно не выходя из дома, в электронном виде. Дистанционные способы взаимодействия позволяют гражданам, организациям и бизнесу экономить время и получать госуслуги в удобных условиях. И такой формат весьма востребован. С начала этого года подано на три с половиной тысячи больше заявлений, чем в прошлом году за этот же период», - сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Подать заявку на госуслуги по земле жители могут онлайн на региональном портале.

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