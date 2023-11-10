Жители Подмосковья подали 21 тысячу заявлений на регистрацию ипотеки в октябре

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, в октябре жители подали 17,6 тысячи заявлений в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий. Еще 21 тысяча заявок была направлена на регистрацию ипотеки и 7,4 тысячи - на регистрацию ДДУ.

Всего на сайте Росреестра доступно 17 услуг по земле и недвижимости и пошаговые инструкции для каждой из них.

«Использование онлайн-сервисов при предоставления государственных услуг, обеспечение безопасности технологий - важная задача, касающаяся интересов граждан. Услугой по получению сведений из ЕГРН активно пользуются как профессиональные участники рынка недвижимости, так и граждане, юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления», - сказала начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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